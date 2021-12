Die Notierung der DAIMLER TRUCK HOLDING AG startete heute mit 28,00 € unter der ISIN DE000DTR0CK8. Um 10:32 Uhr wurde eine erste Spitze markiert: 30,66 € (+ 9,5 %).



Die bisherige DAIMLER-Aktie schloss gestern mit 86,18 €. Für sie wurde heute zu Handelsbeginn 73,20 € angezeigt. Zum 1. Februar 2022 steht hier die Umbenennung in Mercedes-Benz Group AG auf der Agenda.



Zu je 2 Stück der DAIMLER-Aktie kommt 1 Stück DAIMLER TRUCK hinzu. Bildet man ein Dreier-Basket, lässt sich die Performance besser nachverfolgen. Unsere Referenz: 172,36 €, also der Preis für 2 DAIMLER-Aktien gestern am Abend.



Zu Eröffnungskursen ergab sich + 1,18 %. Als die TRUCK-Aktie ihre erste Spitze markierte, galt für das Basket + 2,65 %. Aktuell nähert sich TRUCK wieder den 28,00 €, das Basket steht parallel bei + 2,2 %.



