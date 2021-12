Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von WisdomTree über Xetra handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc (ISIN IE00BKY4W127/ WKN A2QSKH) biete Anleger*innen ein diversifiziertes Rohstoffinvestment in Futures aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Industrie- und Edelmetalle. Der Index könne hierfür in bis zu 25 Einzelrohstoffe wie Gold, Silber, Aluminium, Zink, Rohöl, Diesel, Kaffee oder Zucker investieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...