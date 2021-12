Wien (www.fondscheck.de) - Aktien für die Performance, Anleihen für die Sicherheit. Nach diesem Motto greifen schwankungssensible Anleger gern zu Mischfonds, so die Experten von "FONDS professionell".Schließlich könne hier das Fondsmanagement bei Schwierigkeiten am Aktienmarkt in wertstabilere Anleihen umschichten. Aber die hohe Zuneigung zu Mischfonds sei nicht unumstritten. Die Kosten würden als tendenziell höher gelten, wobei die Performance gegenüber den Aktienfonds geringer sei (beziehungsweise oft auch gegenüber der Benchmark nicht zufriedenstellend sei). Ungeachtet dessen sei der Zulauf in Österreich rekordhaft. Das würden wieder einmal neue Daten der FMA zeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...