(shareribs.com) London 10.12.2021 - Die Verbraucherpreise in den USA sind so stark gestiegen, wie zuletzt von fast vierzig Jahren. Der Goldpreis wird davon getrieben. Die Marktteilnehmer erwarten nun die nächsten Schritte der US-Notenbank. Die Inflation in den USA ist so stark wie seit 1982 nicht mehr. Die Preise stiegen im November um 6,8 Prozent, womit sich der Anstieg der Preise nochmals beschleunigte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...