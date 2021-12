Die Indie-Schmiede Innersloth hat mit Among Us einen Multiplayer-Hit gelandet. Bei den "The Game Awards 2021" hat das Studio nun einen Trailer gezeigt, der zwei neue Aspekte für das Spiel verspricht. Teamwork, Verrat, Verdächtigungen und ein Wettlauf gegen das Böse: Das Indie-Spiel Among Us gehört zu den Gewinnern der Corona-Pandemie, erlebte 2020 einen regelrechten Boom. Jetzt hat Innersloth, das Studio hinter Among Us, eine Neuerung angekündigt, die für zunehmende Immersion sorgen dürfte - und damit in eine Richtung geht, die viele Unternehmen im Zuge des aktuellen Metaverse-Hypes e...

Den vollständigen Artikel lesen ...