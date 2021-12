Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach vier positiven Tagen in Folge am Freitag wenig verändert geschlossen. Nach einem schwachen Vormittagshandel drehten die Indizes am frühen Nachmittag nach der Publikation der neusten US-Inflationszahlen zwar zeitweise in den positiven Bereich, konnten die Gewinne aber nicht ...

