Die Wiener Börse hat am Freitag Kursverluste verbucht. In den letzten Handelsminuten konnte der heimische Leitindex sein Minus jedoch noch etwas eingrenzen. Der ATX schloss mit einem Minus von 0,53 Prozent bei 3.789,27 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,51 Prozent auf 1.901,23 Einheiten nach.Auch wenn die Handelswoche im negativen Terrain endet, so legte der ATX auf Wochenbasis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...