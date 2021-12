PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Freitag meist Verluste verbucht. Nur in Warschau ging der Handel mit knappen Gewinnen zu Ende.

Der polnische Wig-20 beendete den Tag mit 0,04 Prozent im Plus bei 2213,78 Punkten. Der breiter gefasste WIG legte 0,06 Prozent auf 68 368,83 Punkte zu. Gefragt waren in Warschau die Aktien des Bekleidungskonzerns LPP, die ihre jüngste Kursrally mit einem Anstieg um 10,2 Prozent fortsetzen. Sie hatten schon am Vortag nach gut aufgenommenen Quartalszahlen stark zugelegt.

Moderate Verluste gab es jedoch in Budapest und Prag. Der tschechische PX -Index fiel um 0,29 Prozent auf 1405,4 Punkte. Unter den größeren Verlierern fanden sich dort die Aktien der Erste Group mit einem Minus von 1,4 Prozent. Gegen den Trend gefragt waren hingegen die Papiere der Komercni Banka , die 0,8 Prozent zulegten.

Der ungarische Bux verlor 0,36 Prozent auf 51 076,61 Punkte. Die wichtigsten Schwergewichte im Budapester Leitindex schlossen mit Verlusten: Die Papiere der OTP Bank , des Pharmakonzerns Richter, des Ölkonzerns MOL und von MTelekom büßten zwischen 0,1 und 0,8 Prozent ein.

Größere Abschläge gab es in Moskau. Der russische RTS-Index fiel um 1,24 Prozent auf 1612,25 Punkte./mik/spo/APA/tih/jha/

