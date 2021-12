Köln (ots) -



Der frühere Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, will Streitigkeiten zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU künftig von einem neuen Parteigremium klären lassen. "Wenn wir in Zukunft zwischen CDU und CSU unterschiedliche Positionen feststellen, müssen wir einen Mechanismus finden, der sich nicht nur auf die beiden Vorsitzenden zuspitzt, sondern breitere Teile der Führung einbindet, damit wir die Probleme einmütig lösen", sagte Braun dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagausgabe). Es müsse "eine institutionelle Vereinbarung darüber geben, wer sich zur Klärung unterschiedlicher Positionen zwischen CDU und CSU mit wem zusammensetzt", so Braun. Der Streit um die Kanzlerkandidatur zwischen CDU und CDU habe die Union in keine gute Ausgangsposition gebracht. "Daraus müssen wir lernen", erklärte Braun. "Künftig müssen wir frühzeitig entscheiden, werde der nächste Kanzlerkandidat wird, um beste Erfolgsaussichten zu haben", fügte der Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz hinzu.



