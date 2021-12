Broadcom liefert Top-Zahlen im ersten Quartal. Der Chip- und Softwarespezialist hat den Umsatz um 15 Prozent auf 7,41 Milliarden Dollar (Konsens von 7,35 Milliarden Dollar) gesteigert. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 7,81 Dollar. Damit übertraf Broadcom die Schätzungen der Analysten deutlich.Noch dazu wird die Dividende um fast 14 Prozent auf 4,10 Dollar je Aktie angehoben. Als "Bonus" will das Unternehmen in Zukunft zehn Milliarden Dollar in ein Aktienrückkaufprogramm stecken."Broadcom hat das ...

