Analyst PlanB ist sich sicher, dass der Kryptomarkt sich noch nicht in einem Bärenmarkt befindet. Daher sei auch kurzfristig das Erreichen eines neuen Allzeithochs möglich. In den letzten Wochen und Monaten hatte die Bitcoin-Kurs-Prognose von Analyst PlanB für große Aufmerksamkeit gesorgt. Dieser hatte im Juni 2021 seine Prognose veröffentlicht und dabei prognostiziert, welchen Wert Bitcoin in den Monaten zwischen August und Dezember einnehmen könnte. Für den August und September hatte der Analyst, der unter anderem als Urheber des Stock-to-Flow-Modells gilt, mit ...

