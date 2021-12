NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat es zum Ausklang einer starken Woche am Freitag nochmals klare Gewinne gegeben. Der Dow Jones Industrial baute sein Plus vor allem im Späthandel auf 0,60 Prozent aus. Mit 35 970,99 Punkten schloss der Leitindex nahe am Tageshoch. Fast hätte er erstmals seit Mitte November wieder die Marke von 36 000 Punkten erreicht. Das Wochenplus beträgt vier Prozent.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,95 Prozent auf 4712,02 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es sogar um 1,13 Prozent auf 16 331,98 Punkte nach oben. Die dort versammelten Technologiewerte hatten am Vortag noch unter Gewinnmitnahmen gelitten. Starke Kursgewinne bei Oracle und Broadcom verbesserten das Bild in der Branche. Im Wochenverlauf hat der Tech-Werte-Index damit knapp vier Prozent zugelegt.

Eine US-Inflation auf dem höchsten Niveau seit 1982 beunruhigte die Anleger nicht weiter, da sie die Erwartungen in etwa erfüllte. Am Markt hieß es, dass die US-Notenbank Fed damit zumindest nicht noch stärker in Zugzwang gerate als bisher schon gedacht./tih

