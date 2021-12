Freiburg (ots) -



(...) Zweifellos ist Assanges Verdienst, mit Wikileaks eine - wenn auch umstrittene - globale Enthüllungsplattform geschaffen zu haben, die zahlreiche Missstände öffentlich gemacht hat. Allen voran Geheimberichte über verstörende US-Militäreinsätze im Irak und in Afghanistan, für deren Veröffentlichung ihm nun in den USA der Prozess droht. Die, die nun aber behaupten, ein Enthüllungsjournalist sei zum politischen Gefangenen gemacht worden, sollten es sich nicht zu einfach machen. (...) Bei dem nun um sich greifenden Furor gilt zu bedenken, dass nicht irgendein zusammengewürfeltes Tribunal über seine Auslieferung entschieden hat, sondern ein ordentliches britisches Gericht. (...) Dennoch sollten Öffentlichkeit und Medien genau hinsehen, welchen Maßstab nun die US-Justiz an den übergroßen Assange anlegt - sollte es tatsächlich zu seiner Überstellung kommen. http://mehr.bz/vi6zv4b (BZ-Plus)



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5096625

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de