DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.636 Pkt - Daimler Truck weiter gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Daimler Truck und United Internet standen am Freitag im nachbörslichen Handel im Fokus. Die Papiere der Lkw-Tochter von Daimler bauten ihre Gewinne weiter aus. Am Morgen waren sie mit einem Kurs von 28,00 Euro gestartet. Zum Börsenschluss hatte dieser bei 29,78 Euro gelegen. Bei Lang & Schwarz wurden die Titel mit 30,64 Euro getaxt. Ein Händler berichtete von hohen Umsätzen. Daimler Truck wurden am Freitag für einen Tag im DAX gehandelt.

Die Daimler-Aktie zeigte sich dagegen unverändert. Sie hatte den regulären Handel mit einem Abschlag von 13,8 Prozent bei 74,25 Euro beendet. Bereinigt hatte die Aktie allerdings im Plus geschlossen.

Die Titel von United Internet wurden 2,5 Prozent höher getaxt. Der United-Internet-Chef Ralph Dommermuth, der den Telekom-Konzern mehrheitlich übernehmen will, hat verschiedene Angebote zum außerbörslichen Kauf von Aktienpaketen an United Internet erhalten. Darüber informierte der CEO die Gesellschaft am Freitag, wie die United Internet AG mitteilte. Die Prüfung und Verhandlung der Angebote werde einige Tage dauern. Angaben zu den Kaufinteressenten machte das Unternehmen nicht.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.636 15.623 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 10, 2021 16:29 ET (21:29 GMT)

