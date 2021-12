Das Aston Martin Cognizant Formula One Team gibt eine neue Partnerschaft mit Juniper Networks, dem künftigen offiziellen Anbieter von Netzwerkausrüstung für das Team, bekannt.

Juniper Networks, ein führendes Unternehmen für sichere, KI-gesteuerte Netzwerke, beliefert zehntausende einsatzkritische Unternehmen, Cloud-Betreiber und Telekomanbieter weltweit mit vereinfachten, jedoch aufsehenerregenden Netzwerkinnovationen. Im Rahmen der Partnerschaft wird Juniper eine agile, hoch automatisierte Netzwerkplattform über das neue Technologiegelände des Teams hinweg versorgen. Der Campus wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 fertiggestellt.

Die Entscheidung, eine Partnerschaft mit Juniper einzugehen, traf das Aston Martin Cognizant Formula One Team ohne zu zögern. Mit verstärkter Betonung auf sicheren Netzwerken zur Unterstützung des gesamten modernen Geschäftsbetriebs war das Unternehmen bestrebt, mit einem Anbieter zusammenzuarbeiten, der den Nutzen von sicheren, Cloud-basierten Netzwerklösungen mit und ohne Kabel versteht, die den komplexen, datenintensiven Anforderungen eines Formel-Eins-Teams standhalten, das über mehrere Kontinente verteilt arbeitet.

Die Juniper Netzwerk Marke erscheint zum ersten Mal dieses Wochenende beim Grand Prix von Abu Dhabi auf dem Halo-System des AMR21.

Jefferson Slack, Managing Director Commercial Marketing des Aston Martin Cognizant Formula One Team, sagte dazu:

"Wir freuen uns, diese neue Partnerschaft mit Juniper Networks bekannt geben zu können. Der Bedarf eines Formel-Eins-Teams für sicheres Networking ist umfassend: Wir brauchen Höchstleistung, Flexibilität und Intelligenz alles muss kompromisslos vorhanden sein. Und das gilt genauso für unseren Betrieb an der Rennstrecke, für den wir eine umgehende, absolut störungsfreie Antwort benötigen. Auch unsere Anforderungen im Fabriknetzwerk umfassen ein robustes, jedoch voll skalierbares System. Die anpassungsfähigen und automatisierten Lösungen von Juniper passen perfekt zu unserem neuen, intelligenten Fertigungsaufbau."

Mike Marcellin, SVP und Chief Marketing Officer von Juniper Networks, sagte:

"Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit dem Aston Martin Cognizant Formula One Team. Die Werte, die unsere beiden Organisationen antreiben, sind voll aufeinander abgestimmt, und ich bin gespannt auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen. So können wir zum Beispiel bei einer Reihe von Nachhaltigkeitsprojekten zusammenarbeiten, die gleichzeitig für ihre und unsere Arbeitsumgebung relevant sind. Wie beinahe jede Organisation dieser Tage muss sich das Aston Martin Cognizant Formula One Team auf sein Netzwerk verlassen können. Daher erwartet es eine durchgehend überlegene Nutzererfahrung für jeden Mitarbeiter, einschließlich Ingenieure, Fahrer, Techniker, Rennstrategen und Administratoren. Juniper ist begeistert, dem Team ein branchenführendes Netzwerk-Portfolio bieten zu können, womit es sein ehrgeiziges Erweiterungs- und Entwicklungsprogramm ausbauen kann."

Über Juniper Networks

Juniper Networks hat es sich zum Ziel gesetzt, den Netzwerkbetrieb drastisch zu vereinfachen und den Endbenutzern ein herausragendes Erlebnis zu bieten. Unsere Lösungen bieten branchenführende Einblicke, Automatisierung, Sicherheit und KI, um echte Geschäftsergebnisse zu erzielen. Wir glauben, dass die Stärkung von Verbindungen uns näher zusammenbringt und uns alle befähigt, die größten Probleme der Welt in Bezug auf Wohlbefinden, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung zu lösen. Weitere Informationen finden Sie bei Juniper Networks (www.juniper.net) oder kontaktieren Sie Juniper auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Juniper Networks, das Juniper Networks-Logo, Juniper, Junos und andere hier aufgeführte Marken sind eingetragene Marken von Juniper Networks, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern. Weitere Namen können Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Über das Aston Martin Cognizant Formula One Team

Nach mehr als 60 Jahren Abwesenheit von der Formel Eins kehrt Aston Martin im Jahr 2021 zum Grand Prix zurück. Über den Werkstätten von Aston Martin prangt eines der berühmtesten Markenzeichen der Welt. Im Zentrum des Unternehmens steht sein Team aus fast 500 leidenschaftlichen Männern und Frauen. Dieses Team kann auf eine reiche Tradition verweisen und verfolgt dabei eine frische Perspektive es bringt neue Energie in den Rennsport ein und ist entschlossen, Gewohntes umzustoßen und ganz vorne mit anzutreten.

Wir verfolgen den Anspruch, die internationale Plattform des Motorsports zu nutzen, um eine neue Welle von Fans zu gewinnen wir präsentieren die Technologien und Innovationen, die für uns zentral sind, und repräsentieren dabei Werte, die in die im Wandel begriffene Welt passen, in der wir leben.

Das neue Zeitalter vom Aston Martin Cognizant Formula One Team beginnt hier.

