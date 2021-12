Wochenrückblick auf einen Markt im Erholungsmodus. Nebenwerte - Aktien die im Fokus standen. Und gleichzeitig bestätigte sich wieder mal die Hoffnungen auf aufkommende Kauflaune, sobald die Kurse zurückgefallen sind. "Buy the Dip" war diese Woche wieder Themea. Omicron verlor zwischenzeitlich etwas an Schrecken und machte so den Weg frei für eine Erholung an den Aktienmärkten. Auch wenn Evergrande und weitere Developer in China wohl nicht auf Staatshilfe zählen können, scheint die Angst vor weitreichenden Auswirkungen zurückzugehen. Omicron mit der dritten Impfung genügend Antikörper gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...