Es ist nicht mehr viel Zeit, um in 2021 Schritte für einen wohlhabenderen Ruhestand zu gehen. Allerdings gibt es eine Sache, die ich trotzdem noch tun würde. Wobei, wenn wir ehrlich sind: Möglichkeiten zum Handeln haben wir noch. So könnte man beispielsweise noch vereinzelte Aktien kaufen. Oder auch seinen Ansatz überdenken. Oder auch andere Dinge anstellen. All das mag eine gewisse Daseinsberechtigung haben. Ich würde trotzdem jedem empfehlen, etwas anderes für einen wohlhabenderen Ruhestand anzugehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...