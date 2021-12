DJ Heil erwartet stärkeren Anstieg der Kurzarbeit

BERLIN (Dow Jones)--Arbeitsminister Hubertus Heil rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Kurzarbeit in diesem Winter. "Wir erleben jetzt einen neuen Stresstest für den Arbeitsmarkt", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe Samstagsausgabe). "Es ist nicht so schlimm wie in der ersten Welle, als wir sechs Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit hatten. Wir haben keine Glaskugel, sind aber darauf vorbereitet, dass in dieser vierten Welle die Kurzarbeit wieder stärker ansteigt."

Branchen wie das Veranstaltungsgewerbe oder der Messebau litten schon lange. "Da wird auch der eine oder andere Arbeitsplatz verloren gehen", sagte Heil voraus. Aber insgesamt können wir den Arbeitsmarkt stabil halten mit den Instrumenten, die wir haben. Die Kurzarbeit sei die stabilste Brücke über ein wirklich tiefes wirtschaftliches Tal, so der Minister. Sie habe millionenfach Arbeitsplätze gesichert.

