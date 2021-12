HP Inc. - Die Aktie des Computer-Dinosauriers zeigt Flagge!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: HPQ ISIN: US40434L1052

Rückblick: Die Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheits- und Bildungswesen eingesetzt. Die Aktie hat sich in den letzten Monaten eher langweilig seitwärts bewegt. Mit der Veröffentlichung der Q4-Zahlen kam dann aber Ende November plötzlich Bewegung in das Papier des Computer-Dinosauriers.

Meinung: Im vierten Quartal konnte HP nicht nur die eigenen Erwartungen, sondern auch die der Analysten übertreffen. Die Einführung von Windows 11 treibt den Bedarf an neuer Hardware voran. HP will aber auch bei 3D-Druckern punkten. Nachdem die Aktie mit einem GAP-Up durchstarten konnte, sehen wir nun den Pullback in den Bereich des EMA-20. Dieser könnte das Sprungbrett für die nächste Aufwärtsbewegung darstellen.

Chart vom 10.12.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 36.44 USD



Setup: Wenn die Bullen den Breakout aus der Flaggen-Formation schaffen, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Der Trade ließe sich in unserem Szenario nach dem Entry unter der Formation, unter dem EMA-20 absichern.

Meine Meinung zu HP Inc. ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in HPQ



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.