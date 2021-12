Vor allem im B2B-Umfeld wird passgenauer Content immer wichtiger, da die Kommunikation deutlich inhaltsgetriebener ist als in der B2C-Kommunikation. Wer relevanten Content bietet, hat als Marke einen Wettbewerbsvorteil. Die meisten Unternehmen haben Probleme bei der Erstellung von gutem, passgenauem Content: Das fängt bei der Themenfindung abseits der Produktkommunikation an und endet meist bei der markengerechten Planung und Umsetzung einer zielgerichteten Content-Strategie. Ein geordnetes System fehlt. Hinzu kommt, dass wir in einer Zeit Leben, in dem die Visualisierung jeder Markenbotschaft, der sogenannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...