NEW YORK (IT-Times) - Das brasilianische Finanztechnologieunternehmen Nu Holdings hat am vergangenen Donnerstag erfolgreich seinen Börsen in New York vollzogen. Die vom legendären US-Investor Warren Buffett unterstützte Nubank, ein brasilianisches Finanztechnologie-Unternehmen, schloss am Donnerstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...