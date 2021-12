NICHT ZUR HERAUSGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, KAIMANINSELN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER EINER SONSTIGEN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE HERAUSGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG GEGEN DIE GESETZE DIESER GERICHTSBARKEIT VERSTOSSEN WÜRDE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. DIESE ANKÜNDIGUNG ENTHÄLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN UND STELLT WEDER EINE AUFFORDERUNG NOCH EIN ANGEBOT AN DIE ÖFFENTLICHKEIT ODER ANTRAG ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DAR.

Brigade-M3 European Acquisition Corp. (das "Unternehmen"), eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, die von Brigade SPAC Sponsor II LLC (die "Sponsor-Organisation") gesponsert wird und eine strategische Partnerschaft mit M3 Euro SPAC Sponsor I, LP ("M3")unterhält, hat heute die erfolgreiche Aufnahme von 250 Millionen USD ohne Optionseinheiten (wie unten definiert), die in Verbindung mit der Mehrzuteilungsoption (wie unten definiert) über eine Privatplatzierung verkauft wurden. Die Mittel werden für die Ausführung eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Kaufs von Aktien, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses (ein "Unternehmenszusammenschluss") mit einem aktiven Unternehmen verwendet, das umfangreiche Geschäftsaktivitäten in Europa unterhält und von einem strukturellen Wandel infolge der COVID-19-Pandemie profitiert hat oder von einer vorübergehenden Verlagerung aufgrund der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt wurde.

Das Unternehmen hat nun eine Frist von 18 Monaten, die am 14. Dezember 2021 beginnt (das "Abrechnungsdatum"), um einen Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen (die "Frist für den Unternehmenszusammenschluss"). Bis zum Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses wird das Unternehmen keine Transaktionen verfolgen, die nicht mit der Auswahl, der Strukturierung und dem Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses verbunden sind.

EINZELHEITEN DES ANGEBOTS

Das Unternehmen hat die Privatplatzierung von Einheiten (die "Einheiten") abgeschlossen, die jeweils eine Stammaktie (eine "Stammaktie") und die Hälfte (1/2) eines Optionsscheins (ein "Optionsschein") umfassen. Aufgelegt wurde die Privatplatzierung am 8. Dezember 2021 (das "Angebot"). Das Angebot besteht aus einer Privatplatzierung von 25.000.000 Stückaktien (bzw. bis zu 25.500.000 Einheiten bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) zu einem Preis von 10,00 USD je Einheit (der "Angebotspreis"), bei einem Erlös von 250.000.000 USD (bzw. bis zu 255.000.000 USD bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption).

Hier das endgültige Angebot im Detail:

Gesamtzahl der Einheiten des Angebots 25.000.000 Gesamtzahl der Mehrzuteilungseinheiten Bis zu 500.000 Gesamtzahl der Sponsor-Aktien 6.375.000 bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption Gesamtzahl der Sponsor-Optionsscheine 10.950.000 bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption Erlöse des Angebots 250.000.000 USD (bzw. 255.000.000 USD bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption)

Der Handel mit den Einheiten auf "As-if-and-when-issued/delivered"-Basis an der Euronext Amsterdam wird voraussichtlich am 10. Dezember 2021 um 9.00 Uhr MEZ (das "Datum der Erstnotierung") unter der ISIN KYG137071158 und dem Tickersymbol BACEU gestartet. Die Zahlung und Lieferung der Einheiten wird voraussichtlich am 14. Dezember 2021 erfolgen.

Die Stammaktien und Optionsscheine können ab dem 37. Kalendertag nach dem Datum der Erstnotierung (oder, falls dieser Tag kein Handelstag ist, ab dem folgenden Handelstag) unter ISIN KYG137071075 und dem Tickersymbol BACE für die Stammaktien und unter ISIN KYG137071232 und dem Tickersymbol BACEW für die Optionsscheine separat an der Euronext Amsterdam gehandelt werden.

Das Unternehmen hat Cantor-Aurel, einem Geschäftsbereich von Aurel BGC SAS ("Cantor-Aurel"), in seiner Eigenschaft als Stabilisierungsmanager, oder einem von ihm Beauftragten (der "Stabilisierungsmanager") eine Option (die "Mehrzuteilungsoption") eingeräumt, die innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Datum der Erstnotierung (oder, falls dieses Datum kein Handelstag ist, dem vorausgehenden Handelstag) ausgeübt werden kann, der zufolge der Stabilisierungsmanager vom Unternehmen verlangen kann, bis zu 500.000 Einheiten (die "Mehrzuteilungseinheiten") zum Angebotspreis zu liefern, die einem Anteil von bis zu 2 an der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten (ohne Mehrzuteilungseinheiten) entsprechen, um etwaige Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit dem Angebot zu decken oder etwaige Stabilisierungstransaktionen zu erleichtern.

In Verbindung mit dem Angebot kann der Stabilisierungsmanager im Rahmen des geltenden Rechts eine Mehrzuteilung von Einheiten vornehmen oder sonstige Stabilisierungstransaktionen ausführen, um einen höheren Marktpreis der Einheiten zu ermöglichen, als sonst im freien Handel erreicht werden könnte. Solche Transaktionen können an jedem Wertpapiermarkt, im außerbörslichen Wertpapierhandel, an jeder Wertpapierbörse (einschließlich Euronext Amsterdam) oder anderweitig stattfinden und jederzeit innerhalb des Zeitraums von 30 Kalendertagen ab 10. Dezember 2021 (das "Datum der Erstnotierung") ausgeführt werden. Der Stabilisierungsmanager oder ein von ihm Beauftragter ist jedoch nicht dazu verpflichtet, stabilisierende Transaktionen auszuführen, und es wird keine Gewährleistung dafür übernommen, dass stabilisierende Transaktionen ausgeführt werden. Eine stabilisierende Transaktion kann, sofern sie begonnen wurde, jederzeit ohne vorherige Ankündigung abgebrochen werden und muss spätestens 30 Kalendertage nach dem Datum der Erstnotierung beendet werden. Unter keinen Umständen werden Maßnahmen eingeleitet, um den Marktpreis der Einheiten oberhalb des Angebotspreises zu stabilisieren. Sofern nicht gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verlangt, beabsichtigt weder der Stabilisierungsmanager noch ein von ihm Beauftragter, den Umfang von Mehrzuteilungen und/oder Stabilisierungstransaktionen im Zusammenhang mit dem Angebot offenzulegen. Im Zuge der stabilisierenden Transaktionen kann der Stabilisierungsmanager eine Mehrzuteilung von Einheiten bis zu einem Anteil von 2 an der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten (ohne Mehrzuteilungseinheiten) oder bis zu 500.000 Einheiten vornehmen, sofern die maximale Anzahl von Einheiten im Rahmen des Angebots angeboten und verkauft wird.

Eine Investition in das Unternehmen ist mit bestimmten Risiken verbunden. Eine Beschreibung dieser Risiken, einschließlich der Risiken in Bezug auf das Unternehmen sowie auf das Angebot, die Stammaktien und die Optionsscheine, ist im Prospekt enthalten. Diese Mitteilung dient auch als Preisfeststellungserklärung im Zusammenhang mit dem Angebot gemäß Artikel 17(2) der Verordnung (EU) 2017/112 (die Prospektverordnung).

Cantor-Aurel, ein Geschäftsbereich von Aurel BGC SAS, und Cantor Fitzgerald Europe werden als gemeinsame globale Koordinatoren auftreten. Cantor-Aurel wird als Sole Bookrunner fungieren.

ERKLÄRUNG ZUM HERKUNFTSMITGLIEDSTAAT

Gemäß Artikel 5:25a(2) des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes sind alle börsennotierten Unternehmen dazu verpflichtet, ihren "Herkunftsmitgliedstaat" für Regulierungszwecke in Verbindung mit ihren Offenlegungspflichten nach der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und in Ergänzung der Richtlinie 2001/34/EG (EU-Transparenzrichtlinie) offenzulegen.

Die Brigade-M3 European Acquisition Corp. gibt hiermit bekannt, dass ihr Herkunftsmitgliedstaat die Niederlande sind. Diese Information ist außerdem auf www.BrigadeM3EAC.com und im Prospekt verfügbar.

Contacts:

KONTAKT BEI ANFRAGEN

Brigade-M3 European Acquisition Corp.

c/o Brigade Capital Management, LP

399 Park Avenue, 16th Floor

New York, NY 10022

E-Mail: BrigadeM3EAC@brigadecapital.com