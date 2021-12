Arlington, Wash. (ots/PRNewswire) -Mit dem bevorstehenden Erstflug von Alice enthüllt Eviation eine moderne und anspruchsvolle Kabinenausstattung, die regionale Geschäftsreisen aufwerten wirdEviation Flugzeuge, ein globaler Hersteller von vollelektrischen Flugzeugen, hat heute das Design für die Kabinenversion seines vollelektrischen Flugzeugs Alice vorgestellt. Die neue Sechs-Personen-Konfiguration zeichnet sich durch ein elegantes, raffiniertes und modernes Interieur aus, das Geschäftsreisenden eine luxuriöse und geräumige Kabine bietet, die den regionalen Geschäftsreiseverkehr neu definiert.Die neu gestaltete Executive-Kabine zeichnet sich durch ein innovatives Design aus, das den Fahrgästen höchsten Komfort und ein hervorragendes Fahrerlebnis bietet:- Eine schöne, voll ausgestattete Kombüse mit Toilette und Waschbecken- Die breiteste Kabine ihrer Klasse mit einem geräumigen Durchmesser von 1,8 Meter und 4 Zoll- Eine praktisch platzierte Garderobe zum Verstauen von Jacken und anderen persönlichen Gegenständen- Ein leicht zugängliches Seitenpaneel an jedem Sitz mit einem klappbaren Tisch, einer persönlichen Steckdose und einem USB-Anschluss- Einzigartige Panoramafenster mit einer Höhe von 22 Zoll und einer Breite von 16,5 Zoll für das größte Erlebnis der Klasse- Der größte Gepäckraum in seiner Klasse mit 2,8 m3 und einer Gesamtgepäckmenge von 850 Pfund - geräumig genug, um Skier, Golfausrüstung oder Fahrräder unterzubringenDie Kabine von Alice ist beim Start und während des Flugs um mehr als das 100-fache leiser als die ihrer jetbetriebenen Pendants und ermöglicht es den Passagieren, sich ungestört zu unterhalten oder einfach die Aussicht zu genießen. Das Flugzeug mit Druckkabine hat eine Nutzlast von 2.500 Pfund und eine Reichweite von 440 Seemeilen."Die Executive-Kabine von Alice ist der Inbegriff purer, rein elektrischer Eleganz und eine großartige Mischung aus Schönheit und Technologie", so Omer Bar-Yohay, CEO von Eviation. "Wir gestalten die Zukunft des Reisens durch die elektrische Luftfahrt, und es ist aufregend, einen Blick darauf zu werfen, wie Geschäftsreisen in naher Zukunft aussehen können und werden. Unser Executive-Kabinenkonzept hebt den Industriestandard für die Innenraumgestaltung in dieser Flugzeugklasse"Wir haben sehr viele Anregungen und Interesse vom Markt für diese spezielle Konfiguration erhalten, was eine wesentliche Rolle bei ihrer Entwicklung gespielt hat", sagte Jessica Pruss, Vice President of Sales bei Eviation. "Es ist elektrisierend, das Design heute vorzustellen und anzukündigen, dass wir derzeit Bestellungen für das Flugzeug entgegennehmen, das 2026 ausgeliefert werden soll."Alice in Executive-Ausführung ist ein Flugzeug für sechs Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder, das keine Kohlendioxidemissionen erzeugt, die Lärmbelastung erheblich reduziert und im Vergleich zu anderen Flugzeugen nur einen Bruchteil der Betriebskosten pro Flugstunde verursacht. Angetrieben wird das Flugzeug von zwei elektrischen magni650-Antriebseinheiten von magniX, den einzigen flugerprobten elektrischen Antriebssystemen in dieser Größenordnung. Das fortschrittliche Fly-by-Wire-System stammt von Honeywell, dem Weltmarktführer für Avionik. Das Alice-Batterie-Energiesystem mit einem Volumen und hoher Energiedichte wird aus derzeit verfügbaren Batteriezellen und Technologien hergestellt. Das System ist für den Flug nicht auf zukünftige Entwicklungen angewiesen. Diese bewährten Technologien und Designelemente machen den Piloten die Gewöhnung an Alice leicht und werden ein überragendes Flugerlebnis für die Passagiere schaffen, was die Markteinführung des Flugzeugs beschleunigt.Informationen zu Eviation Aircraft Eviation Aircraft Inc. mit Sitz in Washington State entwickelt und produziert effiziente Elektroflugzeuge, um die elektrische Luftfahrt zu einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Alternative für die regionale Mobilität von Menschen und Gütern zu machen. Die elektrischen Antriebseinheiten, die Batterien mit hoher Energiedichte, das einsatzorientierte Energiemanagement und die innovative Zelle sind von Grund auf für den Elektroflug konzipiert. Besuchen Sie uns unter www.eviation.co.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1706986/Eviation_Alice_Executive_Cabin_Design.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1706987/Eviation_Alice_Executive_Cabin_Design_Render.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1509407/eviation_logo.jpgPressekontakt:Finn Partner für Eviation,Eviation@finnpartners.comOriginal-Content von: Eviation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160583/5096868