Der deutsch-australische Lithium-Förderer Vulcan Energy übernimmt für rund 31,5 Millionen Euro ein geothermisches Kraftwerk der Pfalzwerke. An dem Geothermiekraftwerk Insheim in der Pfalz soll eine Pilotanlage zur Gewinnung von Lithiumhydroxid aufgebaut werden. Vulcan Energy - genauer gesagt die deutsche Tochter Vulkan Energie Ressourcen GmbH - will wie berichtet im Oberrheingraben Lithium gewinnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...