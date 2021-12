Über ein Antragsverfahren in Europa sind eine Reihe von Verbesserungen öffentlich geworden, mit denen Tesla seine künftigen Modelle Y und 3 aufmotzen will. Darunter fallen bessere Aggregate und Chips. Tesla hat den europäischen Prüfstellen Dokumente vorgelegt, in denen der Hersteller die Neuerungen bei Model Y und Model 3 aufführt. Dabei handelt sich zum großen Teil um kleinere Änderungen, die das Model Y betreffen, das demnächst am Standort Berlin vom Band laufen soll. Zunächst gelten sie aber für die Importfahrzeuge aus dem Werk in Shanghai. Einige größere Modifikationen sind den Kollegen ...

