Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sieht in der dieser Tage erkannten Sicherheitslücke der Logging-Bibliothek Log4j eine "extrem kritische Bedrohungslage". Die Behörde erhöhte deswegen am Samstag ihre bestehende Cyber-Sicherheitswarnung auf die Warnstufe Rot. Das BSI nutzt die eigene vierstufige Skala für Cyber-Sicherheitswarnungen voll aus und hebt als aktuell einziges Produkt die Java-Bibliothek Log4j auf die höchste Warnstufe. Die Einschätzung beruhe auf der sehr weiten Verbreitung dieses Software-Elements und den damit verbundenen Auswirkungen auf unzählige weitere Produkte, teilte das BSI mit. Zudem könne die Schwachstelle relativ einfach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...