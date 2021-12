Der Internationale Währungsfonds IWF fordert die Regierungen der Erde auf, den Kryptomarkt umfassend zu regulieren und dabei ihre jeweiligen Regelungen zu synchronisieren. In einem aktuellen Blog-Beitrag warnt der IWF vor zunehmenden systemischen Risiken für die internationale Finanzstabilität. Die ergäben sich daraus, dass sich der fast 2,5 Billionen Dollar schwere Krypto-Markt immer stärker mit dem traditionellen Finanzsystem verflechte. Mehr zum Thema Bitcoin-City: El Salvador kündigt Großprojekt in Kooperation mit Blockstream und Bitfinex an ...

