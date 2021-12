Straubing (ots) -



Die Ängstlichkeit der Konservativen beflügelt einerseits den Rechtspopulismus in vielen europäischen Staaten, Deutschland inklusive. Anderseits verschafft sie nicht nur rechten Wirrköpfen Auftrieb, sondern paradoxerweise auch der Sozialdemokratie. Hätte sich beispielsweise hierzulande die Union über Richtungs- und Führungsfragen nicht so heftig zerstritten, wäre Olaf Scholz (SPD) womöglich nicht Kanzler geworden. Dass er es nun doch ist, belebt sozialdemokratische Parteien in ganz Europa. Und eröffnet für Christdemokraten und Christsoziale eine Wahrheit, die zwar bitter ist, aber einen wirklichen Neustart ermöglichen könnte: Von den Sozialdemokraten lernen heißt siegen lernen.



