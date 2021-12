Boostern, boostern, boostern. Überall wo man dieser Tage hinsieht, hinhört oder liest, geht es um das eine Thema: Impfen und Boostern. Mittlerweile haben sich zahlreiche Experten zu Wort gemeldet, dass das jetzige Impf- bzw. Auffrischungsintervall viel zu groß ist. Außerdem ist mittlerweile die Rede von einer Impfkombination aus Corona- und Grippe-Impfung, um die Auffrischungsimpfungen quasi in den Alltag zu integrieren…

All das dürfte dem Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech massiv in die Karten spielen. Denn sollte es tätsächlich so kommen, dürfte der Absatz für den Impfstoff auch in den kommenden Monaten und Jahren gesichert sein. Umso unverständlicher ist der Absturz der BioNTech-Aktie am Freitag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...