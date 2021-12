München (ots) -Der FC Bayern gewinnt auch das zweite Duell beim Rivalen ALBA Berlin, das ohne Leader Luke Sikma antreten musste. Vor 2500 drehen die Münchener die Partie im 2. Viertel, weil sie konsequenter und zielstrebiger agieren, bauen die Tabellenführung mit nunmehr 9 Siegen und 2 Niederlagen aus. Berlins Maodo Lo: "Am Ende haben die individuellen Spieler von Bayern sehr gute Leistung gebracht wie Lucic und auch Weiler-Babb. Dann war's schwer für uns!" Der gelobte Nick Weiler-Babb war bester FCB-Werfer mit 18 Punkten und feierte "einen tollen Geburtstag". Der 26jährige: "Wir haben viele Spiele, aber hier wollten wir ein Zeichen setzen. Deshalb wollten wir's gewinnen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Top-Spiels ALBA gegen FC Bayern und weiteren Partien - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Ab Dienstag geht's weiter mit täglichem Live-Basketball: Berlin tritt am Dienstag bei Real Madrid an (ab 20.30 Uhr), der FC Bayern gastiert am Mittwoch in Belgrad (ab 20.45 Uhr). MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague, des EuroCups sowie der easyCredit BBL live.Die Stimmen: ALBA Berlin - FC Bayern München 73:80Ein souveräner Sieg der Münchener, die zur Pause 41:38 in Führung gehen. Luke Sikma fehlte Berlin als Leader, gerade in den kniffligen Phasen der 2. Hälfte, als sie immer mal wieder nah dran waren, die Partie nochmals drehen zu können. MagentaSport-Experte Pascal Roller monierte beim ALBA-Spiel: "Sie waren gerade in den letzten Minuten schlecht in der Entscheidungsfindung."Berlins Maodo Lo, vor dem Spiel von Bayern-Trainer Trinchieri hochgelobt ("Er spielt eine überragende Saison)", warf 17 Punkte und bilanzierte: "Wir waren schlecht in der Transition (Umschaltspiel), in der 1. Halbzeit vor allem. In der 2. Halbzeit waren es auch viele Transition-Points, die wir kassiert haben. Die waren bitter. Am Ende haben die individuellen Spieler von Bayern sehr gute Leistung gebracht wie Lucic und auch Weiler-Babb. Dann war's schwer für uns!"Mit dem Angriffsspiel war Lo auch nicht zufrieden: "Unsere Offensive hat auch ein bisschen stagniert und daran müssen wir arbeiten. Aber Luke und Christ Koumadje kommen bald zurück. Das sind gute Passstationen in der Zone."Nick Weiler-Babb war mit 18 Punkten bester Werfer und feierte seinen 26. Geburtstag mit einem Sieg in Berlin - perfekter Geburtstag, oder? "Ja. Das war ein toller Geburtstag. Wir haben richtig gut als Team funktioniert. Das Spiel wollten wir unbedingt gewinnen. Wir haben viele Spiele, aber hier wollten wir ein klares Zeichen setzen. Deshalb wollten wir's gewinnen."Wie er seinen Geburtstag und den "besonderen Sieg" noch feiern wolle: "Im Hotel. Einer unser Physios hat auch Geburtstag, wir werden ein gutes Abendessen genießen."Bayerns Leader Vladimir Lucic warf 17 Punkte: "Ohne Sikma fehlte ALBA zwar ein starker Spieler, aber Berlin war dafür zunächst umso aggressiver, spielte sehr physisch und kämpfte. Als wir uns darauf eingestellt haben, hatten wir sie unter Kontrolle."Lucic spielte 35 Minuten, grinst mit Blick auf Programm in der kommenden Woche: "Nach den nächsten 3 Spielen in 4 Tagen werde ich wieder erholt sein!"Stimmen vor dem Spiel: "Dann wird's hier ganz schnell dunkel"Durch die Corona-Auflagen durften nur 2500 Zuschauer in die Mercedes Benz-Arena: "Bei so einem Spiel wie heute legt man am Ende richtig drauf", sagte ALBA-Geschäftsführer Marco Baldi, der erneut staatliche Förderung dringend anmahnte. Wenn nicht wie im letzten Jahr "sehr schnell geholfen" werde, "dann wird's hier ganz schnell dunkel." Es gehe nicht nur um den Profi-Bereich, sondern um eine gesamte Infrastruktur im Nachwuchs und Breitensport, die über mehrere Jahrzehnte aufgebaut wurde.FCB-Geschäftsführer Marco Pesic über den Neuzugang K.C. Rivers: "Hilliard kann vielleicht etwas mehr mit dem Ball anfangen, aber K.C. ist unheimlich erfahren. Die können auch zusammen spielen. Rivers ist ein bisschen variabler und kann auf mehreren Positionen spielen. Wir sind froh, dass er da ist. Er kennt den Verein und wird nicht lange brauchen, um sich zu integrieren."Pesic zum Ausfall von Luke Sikma, wa er zunächst gar nicht wusste: "Das ist ohne Frage einer der besten Spieler in der Euroleague und sowieso in der BBL: Wahrscheinlich der wichtigste Spieler bei ALBA. Aber ALBA hat gezeigt, dass sie das eine oder andere Spiel ohne ihn bestreiten kann."Weitere Stimmen:HAKRO Merlins Crailsheim - MHP RIESEN Ludwigsburg 72:61Crailsheim lässt den RIESEN keine Chance, muss aber im letzten Viertel nochmal zittern. In einem packenden Derby dominierten die Merlins lange und entschieden letztlich auch Dank T.J. Shorts II das Match für sich. Crailsheim Trainer Sebastian Gleim sang nach dem Spiel ein Loblied auf seinen Schützling: "Er ist der beste Point Guard, den ich je trainiert habe."Auch der zweite Sieg in dieser Saison gegen Ludwigsburg stimmte den Coach sehr zufrieden: "Das war ein geiles Spiel. Ludwigsburg zweimal in so kurzer Zeit zu schlagen, ist eine Riesenleistung. Es hat sich angefühlt als wären 10.00 Fans hier."MHP Riesen Ludwigsburg Trainer John Patrick: "Ich hatte gehofft, dass Crailsheim am Mittwoch gewinnt, dass sie keine Wut im Bauch haben. Sie waren aber sehr fokussiert und wir waren nach unserem Sieg gegen Teneriffa nicht konzentriert." Über die Wurfquote bei den Dreiern war Patrick nicht glücklich: "Wir haben zu oft eine schlechte Wurfauswahl. Wir stehen im 1 gegen 1 mit der Hand im Gesicht. So haben wir das nicht trainiert."HAKRO Merlins Crailsheim Center Bogdan Radosavljevic: "Das fühlt sich sehr geil an. Gegen Ludwigsburg ist es nie einfach zu spielen. Das haben wir auch im letzten Spiel schon gemerkt. Heute haben wir es auch defensiv richtig gut gemacht. Da muss man der Mannschaft ein Kompliment machen. Das war ein toughes Spiel, aber ein umso schönerer Sieg."Bereits vor dem Spiel äußerte sich T.J. Shorts zu seiner größten Kritikerin und Analystin, seiner Mutter: "Meine Mutter ist meine größte Kritikerin. Sie schickt mit nach jedem Spiel eine Nachricht, egal ob wie verlieren oder gewinnen. Sie schaut sich jedes Spiel an. Ich habe ihr einen MagentaSport Account eingerichtet in Kalifornien."ratiopharm Ulm - Hamburg Towers 78:74Im Duell der beiden EuroCup-Teilnehmer holt Ulm den ersten Heimsieg in der BBL. Nach einem schwachen Start drehte das Team vom Trainer Lakovic auf. Sein Gegenüber Pedro Calles hatte bereits vor dem Spiel einen klaren Kritikpunkt: "Wir haben zu viele Hochs und Tiefs. Wir wollen solider spielen, besonders in der Defensive. Wir machen manchmal einfach eine Pause und das gefällt mir nicht. Aber die Jungs arbeiten hart, um das Ziel zu erreichen." Der Sieg erleichtert die Ulmer, allerdings wurden die ausgeschlossenen Fans schmerzlich vermisst, wie Thomas Klepeisz feststellte: "Es ist halt bitter, dass keine Fans dabei sein dürfen. Es soll einfach nicht sein, dass wir zu Hause vor Fans gewinnen." Warum der Start ordentlich missglückte, konnte Klepeisz erklären: "Wir haben viele neue Spieler, die vielleicht nicht so sicher waren, wie Hamburg spielt. Wir waren auf ihr Spiel anscheinend nicht vorbereitet, obwohl man es zehn Mal sagt."Hamburg Tower Lukas Meisner: "Heute spiele ich mal gut. Nächste Mal ist es dann wieder nicht so gut. Ich versuche einfach nicht hoch- oder runterzugehen mit meinen Emotionen. Basketball LIVE bei MagentaSportDienstag, 14.12.2021EuroCupAb 19.15 Uhr: Ratiopharm ULM - Bourg en-BresseEuroLeagueAb 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Baskonia GasteizAb 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Maccabi Tel AvivAb 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC BarcelonaAb 20.15 Uhr: AX Mailand - Panathinaikos AthenAb 20.30 Uhr: Real Madrid - ALBA BERLINMittwoch, 15.12.2021BBLAb 18.45 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - FRAPORT SkylinersEuroCup:Ab 19.15 Uhr: Hamburg Towers - Lok KrasnodarEuroLeagueAb 17.45 Uhr: ZSKA Moskau - UNICS KasanAb 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - AS MonacoAb 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - FC BAYERN MünchenAb 20.45 Uhr: Villeurbanne - Zenit St. Petersburg