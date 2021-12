In den USA haben Tornados eine Spur der Zerstörung durch sechs Bundesstaaten gezogen. In einem Lagerhaus des E-Commerce-Konzerns Amazon starben sechs Menschen. CEO Andy Jassy und Gründer Jeff Bezos äußerten sich bestürzt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wüteten in den USA laut Medienberichten mindestens 30 Tornados. Stark betroffen waren sechs US-Bundesstaaten, am härtesten traf es Kentucky. Dort sollen bisher schon 70 Todesopfer bestätigt sein, darunter 40 in einer Kerzenfabrik in Mayfield. Die Behörden fürchten, dass im Rahmen der Aufräumarbeiten in den kommenden Tagen weitere Opfer gefunden werden könnten...

