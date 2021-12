E-Mobilität und Infrastruktur: MEGA-DEFIZIT KOMMT...! Neben Kupfer selbst dürfte vor allem diese Kupfer-Aktie erneut massiv explodieren!

Anzeige / Werbung

Kupfer hat sich stabilisiert und nimmt wieder Anlauf in Richtung Sommer-Allzeithoch! Und das ist kein Wunder, denn die Hintergründe für den Kupfermarkt könnten kaum spannender sein.

Kupfer - der neue Superzyklus startet durch!

"Green Energy", E-Mobilität und Infrastrukturprogramme werden den Kupferpreis auf ungeahnte Höhen treiben!

Verlieren Sie keine Zeit & nutzen Sie den Wissens-Vorsprung

Unbekannter Kupfer-Star transformiert zur Performance-Rakete!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

kaum ein anderes Metall profitiert so von den zahlreichen Konjunkturprogrammen der meisten Industrieländer wie Kupfer. Als erstes denken wir dabei an das billionenschwere Infrastrukturprogramm der USA!

Vor allem aber auch wird Kupfer für die Dekarbonisierung und den Ersatz von Öl durch neue Energiequellen von entscheidender Bedeutung sein. So wird das rote Metall etwa beim Bau von Windturbinen, aber auch für viele Komponenten in Elektroautos verwendet. Das führt dazu, dass in einem E-Auto viermal so viel Kupfer verbaut sind wie in einem herkömmlichen Auto!

Laut der Rohstoffberatungsfirma CRU könnte der Kupferverbrauch für grüne Technologien bis zum Jahr 2030 auf bis zu 6 Mio. Tonnen steigen, was allein 20 % des derzeitigen weltweiten Verbrauchs entspricht.

Drastische KUPFER-Kurssteigerungen Prognostizieren auch die Analysten der Großbank Goldman Sachs, in ihrer aktuellen Branchenanalyse, in der sie "KUPFER als das neue Öl" bezeichnen, das im kommenden Jahr durchschnittlich mit etwa 11.875,- USD rund 25 % höher notieren sollte als aktuell mit rund 9.500,- USD je Tonne.

Damit liefert eigentlich der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiter deutlich anziehende Kupferpreis (und auch Goldpreis) reichlich Treibstoff, um Kupferunternehmen explodieren zu lassen!

Kupferpreis / Goldpreis

Aber darauf alleine wollen wir uns nicht verlassen, weshalb wir wieder ein TOP-Unternehmen gesucht haben, dass bereits in naher Zukunft mit vielen guten Nachrichten aufwarten sollte, die den Aktienkurs auch fundamental schon explodieren lassen. Denn nur so sieht eine echte "win-win' Situation aus: Gute Nachrichten als Kurstreiber und freundliches Metallumfeld als "Turbo-Booster'!

Unseren TOP-Performer haben wir Ihnen bereits am 18.09.2021 mit Nobel Resources Corp. (WKN: A3CVWS) vorgestellt, mit dem Sie schon wenige Tage rund 70 % im Plus lagen!

Kurz nach unserer Unternehmens-Vorstellung schoss die Aktie im Einklang mit steigenden Kupferpreisen unter hohem Handelsvolumen um mehr als 70 % nach oben! Mit der Kupferpreis-Korrektur setzten auch bei Nobel Gewinnmitnahmen ein. Allerdings können diejenigen Investoren, die noch in der Aktie investiert sind, nun Ihre Gewinne von einem etwa +30 % Level weiter ausbauen. Denn mit dem einsetzten des Newsflows sollte schon sehr Bald wieder die Post abgehen!

Quelle: StockCharts.com & JS Research UG

Nächster "up move' auch fundamental untermauert. Denn erst vor einigen Tagen kam schon die erste gute Nachricht "reingeflattert"! Demnach wird das Unternehmen nun dem Potenzial von "La Salvadora' und "Algarrobo' genauer auf den Grund gehen!

Quasi mit den sich warmlaufenden Bohrgeräten in den beschäftigten Händen steht Nobel Resources bereit, das Potenzial seiner vielversprechenden chilenischen Kupferprojekte "La Salvadora' und "Algarrobo' sukzessive sichtbar zu machen!

Während man damit bereits bei seinem Vorzeigeprojekt "Algarrobo' begonnen hat, laufen beim noch frisch erworbenen Kupferprojekt "La Salvadora' die Vorbereitungen dazu auf vollen Touren.

Quelle: Nobel Resources

Gemeinsam haben beide Projekte, dass sie inmitten einer hoch produktiven kupferproduzierenden Region Chiles liegen.

Das Alphatier - "Algarrobo'!

Auf seinem Vorzeigeprojekt "Algarrobo' wurden bei früheren Grabenproben schon 36,22 % Kupfer (Cu) und 27 g/t Gold (Au) gefunden! Insgesamt wurden 133 Proben aus den bestehenden Gruben sowie aus Gräben und Oberflächenaufschlüssen entnommen, bei denen Gehalte zwischen 5 % und 30 % Kupfer keine Seltenheit sind! Dabei weisen die kupferreichen Proben hohe Goldanreicherungen auf, wobei die Werte bis 3,37 g/t Gold hochgehen und lokal sogar Gehalte zwischen 15 g/t und 27,4 g/t Gold durchteuft wurden.

Das heißt also auch, dass Gold ein immer lukrativeres Beiprodukt wird, und mit steigenden Goldpreisen die Liegenschaft massiv mehr Wert werden. Und genau auf diesem extrem aussichtsreichen Projekt erkundet Nobel jetzt das TOP-"Central'-Ziel, das seinen Namen nicht ohne Grund trägt. Hier nämlich, d.h. auf einer Fläche von 4 km bogenförmiger Länge und bis zu 2,5 km Breite wurden vor einigen Monaten übereinstimmende magnetische und "IP'-Anomalien identifiziert.

Zudem liegt dieses Gebiet quasi direkt im Fadenkreuz von zwei stark kupfermineralisierten strukturellen Trends, unter anderem bestehend aus einem nordöstlich verlaufenden Trend, dessen Kupfermineralisierung über 6 km durch historische Arbeiten dokumentiert ist!

Umso spannender wird es für Nobel herauszufinden, was sich tiefer im "Algarrobos Central'-Ziel verbirgt. Denn tiefer als 500 m, sind frühere Bohrungen nie gebohrt worden. In diesem Sinne macht sich Nobel also weiter konzentriert daran, dem großen Potenzial dieses Ziels mithilfe mehrerer Bohrlöcher genauer auf den Grund zu gehen.

Aber auch sensationelle historische Ergebnisse aus "La Salvadora' machen Lust auf Mehr!

Auch wenn "La Salvadora' noch recht neu im Portfolio ist, kann es schon einen beeindruckenden historischen "Track Record' vorweisen. So wurden bei früheren "Reverse Circulations'-Bohrungen beispielsweise 1,21 % Kupfer (Cu) und 0,21 g/t Gold (Au) zutage gefördert, ebenso wie 0,6 % Cu und 0,15 g/t Au.

Hinzu kommt die hochgradige Nachbarschaft dieses vielversprechenden Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekts unweit von "Algarrobo'. Denn "La Salvadora' befindet sich in fast greifbarer Nähe zu anderen hochgradigen Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätten wie beispielsweise Anglo Americans "Manto Verde'- Projekt (0,75 % Cu über 350 m) oder auch zu Capstone Minings "Santo Domingo'-Projekt (0,3 % Cu über 394 m).

Sie sehen also, es kommen in den nächsten Wochen noch einige interessante Nachrichten aus dem Unternehmen, die durchweg "Kursexplosiv" sein können! Aber es gibt noch mehr Gründe, in Nobel zu investieren!

Nobel Resources - WEITERE Highlights im Überblick!

Vollständig finanziertes Explorationsprogramm!

Einmalige Chance für Investoren, sich an einem fortgeschrittenen und hochgradigen Kupfer-Gold-Projekt mit signifikantem Entdeckungspotenzial in einem aktiven Bergbaucamp zu beteiligen!

Enge Kapital-/ Aktienstruktur mit erheblichem Insiderbesitz lässt auf signifikante Kurssteigerungen schließen!

Außergewöhnlich hohe Gehalte, die sich über mehr als 2,8 km erstrecken beweisen ein sehr großes Ader-System, dessen Mineralisierung schon sehr oberflächennah beginnt!

Großes Tonnagepotenzial, vergleichbar mit der "Candelaria'-Mine von Lundin Mining!

Mit 7 Mio. CAD Barbestand hervorragend finanziert, um seine geplanten Explorationsarbeiten zu bewältigen!

Fazit: Preissteigerungen beim Kupfer sollten für weitere, massive Kurssteigerungen bei Nobel Resources sorgen!

Gerade das Industriemetall und der Wirtschafts-Gradmesser Kupfer ("Dr. Copper") wird aufgrund der Megatrends Energiewende, E-Mobilität und Digitalisierung zukünftig extrem nachgefragt werden, wobei die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigen wird.

Die Kupferproduzenten haben in den Zeiten der niedrigen Kupferpreise als Sparmaßnahmen so gut wie keine Explorationsarbeiten durchgeführt. Somit konnten natürlich auch keine neuen Reserven und Ressourcen ihren Portfolios hinzugefügt werden - man produzierte sozusagen von der Substanz.

Jetzt steht man quasi mit den Restmengen dar, die man noch hat und die Zeit neue Entdeckungen zu machen rennt gnadenlos davon. Selbst wenn man jetzt ein vermutliches Spitzenprojekt erwirbt, dauert die Exploration und das Erstellen der Studien und der Genehmigungsprozess viel zu lange, um das Material dem Markt zeitnah zu Verfügung stellen zu können! Und wenn sich im "worst case' die erhofften Bohrergebnisse nicht einstellen, hat an nicht nur viel Geld verloren, sondern obendrein auch noch weitere wertvolle Zeit!

Denn schon jetzt drohen starke Engpässe auf der Angebotsseite und Überhänge auf der Nachfrageseite. Diese für Anleger geniale Konstellation muss man einfach durch Investitionen in Spitzenunternehmen nutzen! Denn nur damit lassen sich massive Kursgewinne einfahren!

Ein solches Spitzenunternehmen ist unserer Meinung nach der TOP-Kupfer-Gold-Play Nobel Resources Corp. (WKN: A3CVWS)! Dieses Unternehmen besticht mit absoluten Spitzenprojekten, die aufgrund der vielen historischen Arbeiten nicht nur relativ schnell exploriert, sondern zudem auch noch zügig wieder in Produktion gebracht werden können! Und wer weiß, vielleicht wird ja schon bald einer der umliegenden "Big Boys' aufmerksam und übernimmt gleich die ganze Firma?!

Fakt ist: Unterstützend für den Kupferpreis und vor allem Nobel Resources wirkt die wirtschaftliche Erholung der Volkswirtschaften auf der ganzen Welt, weshalb auch einige Analysten von einem Superzyklus beim Kupfer sprechen! In einem Superzyklus werden die Kupferpreise natürlich noch massiv explodieren, deren Kursperformance mit guten Aktien noch stark gehebelt werden können. Soll heißen: Aktien wie Nobel Resources (WKN: A3CVWS) werden regelrecht explodieren!

Verlieren Sie a besten keine Zeit mehr! Legen Sie sich zügig vor Weihnachten noch günstige Aktien von Nobel Resources (WKN: A3CVWS) in Ihr Depot. Denn nur so können Sie quasi von Bohrbeginn an dabei sein und sich entspannt zurücklehnen, wenn das Unternehmen durch die anstehenden News große Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und der Aktienkurs abhebt. Bereits am Freitag stieg die Aktie mit 8,8 % auffällig an!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

Dieser Werbeartikel wurde am 12. Dezember 2021 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Nobel Resources, StockCharts.com, eigene Informationen und Interpretationen, Goldman Sachs, CRU

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten. Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Nobel Resources Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in Nobel Resources Corp., behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Nobel Resources Corp. und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Nobel Resources Corp. im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. Gemäß §84 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Nobel Resources Corp. halten, aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des vorgestellten Unternehmens erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Enthaltene Werte: CA5503721063,XD0002747026,XD0002058432,CA65501C1005