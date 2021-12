FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Ukraine-Konflikt:

"Sollte Putin die Hoffnung haben, dass wenigstens manche in (West-)Europa bereit sind zum Rückzug hinter seine roten Linien, dann wird ihn das G-7-Treffen am Wochenende nicht ermutigt haben. Die Einhelligkeit, mit der ihn die führenden westlichen Industrieländer vor neuen Grenzverletzungen warnen, ist unmissverständlich. Der Preis, den Putin für einen Angriff auf die Ukraine zahlen würde, (.) dürfte höher ausfallen als 2014. Aus deutscher Sicht wäre die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 kaum noch zu rechtfertigen. Für manches, was Putin vorgeblich beunruhigt, gab es mal Lösungen durch Rüstungskontrolle. Russland trägt einige, aber nicht die alleinige Schuld daran, dass die meisten der einschlägigen Verträge gekündigt wurden. Die Rückkehr zu militärischer Transparenz wäre im Interesse aller Beteiligten."/yyzz/DP/men