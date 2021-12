Knapp zwei Monate nach der Ankündigung des Wettanbieters bet-at-home.com, sein Online-Casino-Angebot in Österreich vorläufig einzustellen, folgt nun eine weitere Eskalationsstufe: Demnach werden im Zuge der Restrukturierung der österreichischen Tochter 65 Mitarbeiter entlassen. Damit muss knapp ein Viertel aller zum Halbjahr auf Konzernebene beschäftigten Angestellten die Gesellschaft verlassen. Eine bittere Entwicklung für ein Unternehmen, was über ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: bet-at-home.com, Audius, PharmaSGP Holding appeared first on Boersengefluester.

