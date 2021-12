In einer Kündigungsmitteilung behauptet der chinesische E-Commerce-Riese, sie habe falsche Informationen verbreitet, die dem Ruf des Unternehmens geschadet hätten. Wie "The Wall Street Journal" berichtet, hat das chinesische Unternehmen Alibaba eine Frau entlassen, die ihren damaligen Vorgesetzten während einer Geschäftsreise Anfang des Jahres der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung beschuldigt hat. Der Frau wurde demnach ein Entlassungsschreiben zugesandt, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie angeblich falsche Informationen verbreitet habe und dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...