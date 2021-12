DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Immobilienaktien in Hongkong geben nach

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG/TOKIO (Dow Jones)--Die Börsenwoche in Ostasien beginnt so, wie die alte Woche an der Wall Street endete, mit auf breiter Front steigenden Kursen. Die November-Verbraucherpreisdaten aus den USA am Freitag seien im Rahmen der Erwartung ausgefallen, so dass von der US-Notenbank zumindest keine nochmals beschleunigte geldpolitische Straffung als die ohnehin schon in Aussicht gestellte kommen dürfte, heißt es im Handel zur positiven Stimmung.

In Hongkong verweisen die Analysten von IG auf im Wochenverlauf aus China erwartete Konjunkturdaten wie Industrieproduktion oder Einzelhandelsumsätze, die Peking dazu veranlassen könnten, weitere geldpolitische Lockerungen zu verfolgen. Der Stimmung zuträglich ist auch, dass es um die Konjunkturgefahren durch die Corona-Virusvariante Omikron zuletzt etwas ruhiger wurde. Dies spiegeln auch die steigenden Ölpreise wider.

In Tokio legt der Nikkei-Index um 0,8 Prozent zu auf 28.678 Punkte, in Schanghai und Hongkong fallen die Aufschläge einen Tick größer aus. Seoul hängt mit einem Plus von 0,2 Prozent etwas hinterher. In Sydney ist der Handel bereits beendet mit einem Plus von 0,4 Prozent.

Treiber in Hongkong sind Technologieaktien. Für Tencent, Alibaba und Meituan geht es zwischen 2,6 und 4,4 Prozent nach oben. Dagegen stehen Immobilienaktien mit den bekannten Problemen vieler Branchenunternehmen auf den Verkaufszetteln. China Evergrande verlieren 2,8 Prozent, China Vanke 1,2 Prozent und Country Garden 2,7 Prozent.

Auch in Seoul schneiden Technologietitel besser als der breite Markt ab. LG Electronics legen um 4,4 Prozent und Samsung Electronics um 0,9 Prozent zu.

In Sydney berichteten Teilnehmer von einem Rücksetzer in den letzten Minuten des Handels. Nachdem zuvor noch sämtliche Branchenindizes im Plus gelegen hätten, seien einige noch in negatives Terrain abgerutscht. Zu den Favoriten in "Down Under" gehörten mit den steigenden Ölpreisen Ölwerte. Auch Rohstoffaktien wurden gekauft, wozu auch steigende Rohstoffpreise in China beitrugen. Diese wiederum profitierten laut Marktbeobachtern von den eingeleiten Unterstützungsmaßnahmen Pekings für den Immobiliensektor in China.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.379,30 +0,4% +12,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.677,92 +0,8% +3,6% 07:00 Kospi (Seoul) 3.016,63 +0,2% +5,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.702,88 +1,0% +6,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.238,13 +1,0% -12,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.142,93 +0,2% +10,3% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.498,24 +0,6% -8,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:43 Uhr % YTD EUR/USD 1,1296 -0,1% 1,1311 1,1288 -7,5% EUR/JPY 128,24 -0,0% 128,28 128,22 +1,7% EUR/GBP 0,8525 -0,1% 0,8532 0,8541 -4,5% GBP/USD 1,3250 -0,1% 1,3258 1,3217 -3,1% USD/JPY 113,52 +0,1% 113,43 113,58 +10,0% USD/KRW 1.180,97 0% 1.180,97 1.180,76 +8,8% USD/CNH 6,3659 -0,1% 6,3736 6,3719 -2,1% USD/HKD 7,7985 -0,0% 7,7990 7,8004 +0,6% AUD/USD 0,7176 +0,2% 0,7163 0,7147 -6,8% NZD/USD 0,6797 +0,0% 0,6796 0,6783 -5,4% Bitcoin BTC/USD 48.993,75 -2,6% 50.287,37 47.930,77 +68,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,72 71,67 +1,5% 1,05 +53,1% Brent/ICE 76,12 75,15 +1,3% 0,97 +49,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,60 1.782,82 +0,2% +3,79 -5,9% Silber (Spot) 22,28 22,20 +0,3% +0,07 -15,6% Platin (Spot) 956,38 942,81 +1,4% +13,57 -10,7% Kupfer-Future 4,32 4,29 +0,8% +0,03 +22,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2021 00:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.