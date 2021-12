Als ich mit dem Investieren anfing (das war im 20. Jahrhundert), hatte ich eine sehr vereinfachte Vorstellung von der Börse. Ich dachte, profitable Unternehmen seien gut und unprofitable Unternehmen schlecht. Ich wollte in Aktien investieren, die Geld verdienen, und ich wollte Aktien vermeiden, die Geld verlieren. In allen Büchern über das Investieren ging es um das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), also machte ich mir große Sorgen um meine KGVs. Währenddessen spielte Amazon.com (WKN:906866) verrückt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...