Der DAX wird zum Start in die von Notenbank-Entscheidungen bestimmten Woche höher erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn am Montag mit plus 0,43 Prozent auf 15.690 Punkte.Anleger warten in dieser Woche auf neue geldpolitische Signale von Notenbanken, etwa der US-amerikanischen Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB). Zumindest die Fed dürfte auf die hohe Inflation reagieren und ihre Geldpolitik rascher straffen als bisher signalisiert, ...

