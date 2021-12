The following instruments on XETRA do have their first trading 13.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.12.2021Aktien1 FI4000512488 Lamor Corporation Oyj2 LI1147158318 EasyMotionSkin Tec AG3 NZLICE0001S1 Livestock Improvement Corporation Ltd.4 KYG6683N1034 Nu Holdings Ltd.5 GB00BL9ZF303 Petershill Partners PLC6 SE0017131824 Careium AB7 CA9571553028 Westbridge Energy Corp.8 ZAE000109203 Calgro M3 Holdings Ltd.9 SE0010832287 KlaraBo Sverige AB10 FR0010889386 Qwamplify11 US7990855014 San Miguel Corp.12 SE0016609911 Sun4Energy Group AB13 CA81111V1076 Scryb Inc.14 CA6886041079 Ostrom Climate Solutions Inc.15 AU0000196206 EV Resources Ltd.16 AU0000195380 Alma Metals Ltd.Anleihen/ETN1 XS2388557212 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)2 XS2223761813 Intesa Sanpaolo S.p.A.3 XS2121237908 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.4 XS2090859252 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.5 XS2404309754 National Power Company Ukrenergo PJSC6 US65339KBZ21 Nextera Energy Capital Holdings Inc.7 US89114TZK14 The Toronto-Dominion Bank8 DE000LB2BLB2 Landesbank Baden-Württemberg9 US65339KCA60 Nextera Energy Capital Holdings Inc.10 US74977SDL34 Coöperatieve Rabobank U.A.11 US278265AE30 Eaton Vance Corp.12 JP1201721L45 Japan13 JP1120211G41 Japan14 JP1120221H48 Japan15 JP1120241K56 Japan16 JP1120251L52 Japan17 JP1120261M59 Japan18 JP1120231J51 Japan19 US641423BU11 Nevada Power Co.20 US641423CD86 Nevada Power Co.21 US641423CC04 Nevada Power Co.22 US65339KCB44 Nextera Energy Capital Holdings Inc.23 XS2421195848 Aroundtown SA24 DE000HLB5P02 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 US65339KBY55 Nextera Energy Capital Holdings Inc.26 DE000A3GVKX6 DOTetc ETC Group Physical Polkadot27 DE000A3GVK14 XTZetc ETC Group Physical Tezos28 DE000A3GVK06 XLMetc ETC Group Physical Stellar