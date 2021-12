Das Unternehmen rechnet mit einer Series-A-Finanzierungsrunde im Jahr 2022

Die Lifespin GmbH, ein Deep-Data-Unternehmen, das derzeit eine proprietäre KI-basierte Plattform für Gesundheitstests durch die Messung quantitativer Stoffwechseldaten in Patientenproben entwickelt, hat sich eine Zwischenfinanzierung in Höhe von 2,5 Millionen Euro gesichert, um die weitere Produktentwicklung des Unternehmens voranzutreiben.

The metabolic status of an individual is measured quantitatively with NMR and processed with lifespin proprietary advanced artificial intelligence (AI) and deep learning algorithms for the determination of health status and diagnosis of diseases and results are delivered via the cloud. (Image: Lifespin GmbH)