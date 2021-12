Green Tech-Index: Solar, Wasserkraft und Halbleiter gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Er zählt im laufenden Quartal zu den stärksten Themenindizes und hat DAX & Co weit abgehängt. Der Global Green Technologies Index. Ein maßgeblicher Katalysator dieser Entwicklung war zweifelsohne der Klimagipfel in Glasgow Anfang November. Zwei Wochen wurde für mehr Klimaschutz hart verhandelt und debattiert. Wie von Experten wie dem Klimaforscher Dr. Mojib Latif, am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel bereits im Vorfeld erwartet wurde, gab es kaum nennenswerte Ergebnisse. Gleichwohl drängt die Zeit, das Pariser Ziel dennoch zu erreichen. Vor allem in Europa und den USA fließen Milliarden Euro in Investitions- und Förderprogramme für eine sauberere Umwelt. Täglich bekennen sich weitere Unternehmen zu Klimaschutzzielen und peilen Klimaneutralität an - nicht zuletzt weil es die Investoren von Ihnen fordern. Im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition in Deutschland zählt der Klimaschutz zu den Kernthemen. Dies beflügelte Aktien aus diesem Sektor.

Der Index bildet die Kursentwicklung von bis zu 25 Unternehmen ab, welche die Entwicklung führender grüner Technologien vorantreiben. Bei der Selektion der Unternehmen wird zudem darauf geachtet, dass die Standards der UN Global Compact zu ethischem und umweltbewusstem Handeln eingehalten werden. Dazu gehört der Bereich der erneuerbaren Energien, aber auch Kreislaufwirtschaft & Recycling, nachhaltige Mobilität sowie Energie-, Rohstoff- und Materialeffizienz. Aktuell zählen unter anderem die Aktien von Windanlagenhersteller wie Siemens Energy und Vestas, Halbleiterhersteller wie Infineon, Recyclingspezialisten wie Veolia Environment und Waste Management sowie E-Auto-Hersteller wie Geely und VW zum Index. Neben den Halbleiterwerten Qualcomm und Texas Instruments waren zuletzt auch Betreiber von Wasserkraftwerken wie Verbund- und Solarspezialisten Xinyi Solar und China Everbright stark gefragt.

Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich angepasst und gleichgewichtet. Nettoausschüttungen der im Index enthaltenen Aktien werden reinvestiert. Das Indexzertifikat bildet die Kursentwicklung des Global Green Technologies (Net Return) Index ab. Steigt der Index, legt der Wert des Zertifikats zu. Sinkt der zugrundeliegende Index, gibt auch der Wert des Wertpapiers nach.

Indexzertifikat auf den Global Green Technolgies (Net Return) Index für eine Investition in eine Aufwärtsbewegung des Index

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Global Green Technologies (Net Return) Index ISIN/WKN DE000HVB4GT2/ HVB4GT * Laufzeit Open End* Währung EUR Indexgebühr p. a. 1,30 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 108,51 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Die aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des Produkts Stand: 13.12.2021

