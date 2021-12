DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Gründungspartner Daniel Bartsch übernimmt CFO-Funktion im Vorstand der creditshelf AG



13.12.2021 / 14:00

Gründungspartner Daniel Bartsch übernimmt CFO-Funktion im Vorstand der creditshelf AG Stärkung der Finanz- und Kapitalmarktfunktion auf Vorstandsebene unterstreicht Bedeutung des Chief Financial Officers für das Prime Standard-gelistete Wachstumsunternehmen

Richard Heller übernimmt COO-Funktion und wird Teil des erfahrenen Senior-Management Teams, welches die Gründungspartner und Vorstände Tim Thabe und Daniel Bartsch unterstützt

Bisheriger CFO Fabian Brügmann verlässt das Unternehmen nach drei Jahren auf eigenen Wunsch Frankfurt am Main, 13. Dezember 2021 - creditshelf, der führende Finanzierer für digitale KMU-Kredite in Deutschland, passt seine Führungsstruktur dem weiteren Wachstum an. Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Vorstand der creditshelf AG, übernimmt die Funktion des Chief Financial Officers (CFO). Damit hebt creditshelf die finanz- und kapitalmarktorientierte Funktion des CFO auf Vorstandsebene. Das Senior-Management verstärkt zukünftig Richard Heller als Chief Operating Officer (COO), der neben seiner Verantwortung für die Kundenbetreuung auch das damit eng verbundene Thema Operations übernimmt. "Als börsennotierte Gesellschaft haben eine transparente Kapitalmarktkommunikation und die Erfüllung der strengen Börsenvorgaben höchsten Stellenwert. Gleichzeitig legen unser starkes Wachstum und die zunehmende Unternehmensgröße nahe, die Rolle des CFO und die damit einhergehenden organisatorischen Aufgaben auf Vorstandsebene anzusiedeln. Um die Prozesseffizienz und Skalierungsfähigkeit unserer Plattform noch weiter zu optimieren, bündeln wir in diesem Zusammenhang zusätzlich die Funktionen Vertrieb und Umsetzung von Kreditengagements in der Rolle des Chief Operating Officers auf der 2. Führungsebene. Diese Position wird in Zukunft von unserer langjährigen Führungskraft und einem der Mitarbeiter der ersten Stunde, Richard Heller, übernommen", erklärt Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Vorstand der creditshelf AG. Die Neuaufstellung bietet sich auch gerade jetzt deshalb an, weil der bisherige CFO Fabian Brügmann das Unternehmen zum Jahresende 2021 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich nach über 15 Jahren im Banking- und Kapitalmarktumfeld und 3 Jahren intensiver CFO-Arbeit bei creditshelf neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. "Fabian Brügmann hat in den vergangenen 3 Jahren die Bereiche Finanzen und Kapitalmarkt bei creditshelf entscheidend mitgeprägt und nach dem erfolgreichen Börsengang weiter professionalisiert. Dafür sind wir ihm sehr dankbar und bedauern, dass er uns zum Jahresende verlässt. Natürlich verstehen wir aber auch, dass er neue berufliche Chancen ergreifen möchte", so Bartsch weiter. Neben den Veränderungen auf der 2. Führungsebene besteht der Vorstand auch zukünftig aus den beiden Gründern Dr. Tim Thabe, der als CEO die Bereiche Strategie, Personal, Kommunikation, Technologie und Risiko verantwortet, sowie Dr. Daniel Bartsch als CFO, in dessen Verantwortung die Themen Finanzen, Operations, Vertrieb, Kapitalmarkt und Marketing liegen.

Über creditshelf ir.creditshelf.com creditshelf ist der führende Finanzierer für digitale KMU-Kredite in Deutschland. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.

