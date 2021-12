Samotics, ein führender Anbieter praxisrelevanter Echtzeit-Informationen zur Vermeidung von Energieverschwendung und von ungeplanten Ausfallzeiten in der Industrie, hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 14,5 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde wurde von 83North angeführt, einer global operierenden Risikokapitalgesellschaft mit nachgewiesener Erfolgsbilanz beim Aufbau von Marktführern in verschiedenen Bereichen wie etwa dem Internet der Dinge (IoT) und der Künstlichen Intelligenz (KI).

Die SaaS-Plattform (Software-as-a-Service) von Samotics nutzt künstliche Intelligenz (KI) für die Analyse der Strom- und Spannungssignale von Motorsystemen mit Elektroantrieb mittels elektrischer Signaturanalyse (ESA), um Anlagenausfälle zu verhindern, die Leistung zu optimieren und die Energieeffizienz zu steigern. Diese Technologie bietet herausragende Vorteile in rauen Industrieumgebungen (z. B. bei Tauchpumpen und Warmbreitbandwalzwerken). Sie wird bereits in großem Umfang in den Bereichen Abwasser und Wasser, Stahl und Chemie eingesetzt. Mit einer schnell wachsenden Zahl von namhaften Kunden und Tausenden von überwachten Anlagen setzt Samotics in großem Maßstab seine Lösung ein, die das Potenzial besitzt, den weltweiten Stromverbrauch um mindestens 10 Prozent zu senken.

Unterstützt durch die hohe Nachfrage auf dem Markt für Energie- und Zustandsüberwachung, der jährlich um mehr als 25 Prozent wächst, plant Samotics, diese jüngste Finanzierungsrunde zur Beschleunigung seines Wachstums zu nutzen. Mit der Investition wird die Erweiterung des Kundenstamms in bestehenden und neuen Märkten gefördert, die Entwicklung der Technologieplattform in den Bereichen Energie- und Zustandsüberwachung vorangetrieben und die Belegschaft von Samotics durch die Anwerbung von Spitzenkräften in den Bereichen Technologie und Wirtschaft vergrößert.

"Die Schwerindustrie ist einer der weltweit größten Energieverbraucher und muss erhebliche Energieeinsparungen erzielen, um die ambitionierten Zielvorgaben der Klimaneutralität zu erreichen", so Jasper Hoogeweegen, CEO von Samotics. "Unser schnelles Wachstum zeigt, dass wir unsere Kunden auf dem Weg zur industriellen Nachhaltigkeit effizient unterstützen, indem wir Ausfallzeiten reduzieren und die Energieeffizienz steigern. Diese Investition stärkt unseren Ruf als einer der KI-Pioniere in Europa und versetzt uns in die Lage, unsere Wachstumspläne zu beschleunigen und beim Kampf gegen die Energieverschwendung in der Industrie eine Führungsposition einzunehmen."

Gil Goren, Gesellschafter von 83North, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Samotics hat auf dem Markt eine Führungsposition erlangt und verfügt über bewährte Kompetenzen, um eine entscheidende Herausforderung unserer Zeit anzugehen. Das Team hat eine branchenführende Plattform aufgebaut, seinen Kundenstamm erheblich erweitert und einen klaren Wachstumspfad beschritten. Wir teilen die Vision von Samotics, dass eine umweltfreundlichere Industrie nicht nur möglich, sondern unerlässlich ist. Vor allem sind wir davon überzeugt, dass dieses talentierte, erfahrene Unternehmen in der Lage ist, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen."

Das Unternehmen hat in den vergangenen zwölf Monaten ein beträchtliches Wachstum verzeichnet, seinen Umsatz um 150 Prozent gesteigert und in Europa und den USA 30 neue Kunden gewonnen, darunter Thames Water und NLMK Steel. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehrere strategische Kooperationen geschlossen, unter anderem mit Schneider Electric.

ÜBER SAMOTICS

Samotics ist ein führender Anbieter praxisrelevanter Echtzeit-Informationen zur Optimierung der Leistung und Energieeffizienz von Wechselstrommotoren und rotierenden Anlagen. Ein Expertenteam aus Informatikern, Softwareentwicklern und technischen Spezialisten hat eine KI-gesteuerte Plattform entwickelt, die Industrieunternehmen aus aller Welt bei der Reduzierung der Energieverschwendung und bei der Minimierung ungeplanter Ausfallzeiten unterstützt. Zu unserem Kundenstamm zählen branchenführende Unternehmen wie Anglian Water, ArcelorMittal, Nobian, Schneider Electric und TotalEnergies.

Weitere Informationen finden Sie unter www.samotics.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und Twitter.

ÜBER 83NORTH

83North ist eine globale Risikokapitalgesellschaft und verwaltet mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar. Der Fonds investiert in außergewöhnliche Unternehmer jeder Entwicklungsphase, die das Ziel verfolgen, weltweite Marktführer aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.83north.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter: @83NorthVC.

Das Unternehmen begleitet mehr als 80 Unternehmen, darunter AeroScout (von Stanley Black Decker übernommen), Celonis, Ebury, Guardicore (von Akamai übernommen), Hybris (von SAP übernommen), IronSource (NYSE: IS), iZettle (von PayPal übernommen), Just Eat (LSE: JE), Marqeta (NASDAQ: MQ), Mirakl, Payoneer (NASDAQ: PAYO), ScaleIO (von EMC übernommen), SocialPoint (von Take2 übernommen), Vast, Vdoo (von JFROG übernommen), Via, Wandera (von Jamf übernommen) und Wolt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

