Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn will nach der Übernahme seines Konzerns durch den Branchenprimus Vonovia doch nicht in den Vorstand des Bochumer Unternehmens einziehen. Zahn habe sich entschieden, das Angebot des Vonovia-Aufsichtsrats, ihn zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden zu bestellen, nicht anzunehmen, teilte Vonovia am Montag mit.

