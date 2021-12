Mainz (ots) -Für seinen ganz persönlichen Heiligabend lädt Startenor Jonas Kaufmann am Freitag, 24. Dezember 2021, um 22.30 Uhr im ZDF, prominente Kolleginnen und Kollegen sowie Freundinnen und Freunde zu einem musikalisch und kulinarisch festlichen Beisammensein ein.Topstars wie der US-amerikanische Sänger Gregory Porter, Schlagersängerin Vanessa Mai und die junge Sopranistin Regula Mühlemann, die in diesem Jahr ihren zweiten Opus Klassik erhielt, feiern in weihnachtlicher Atmosphäre einen musikalischen Abend: Von Oper bis Swing und von Barock bis Pop ist alles dabei.Zu einem reizvollen Spiel mit musikalischen Grenzen wird das Treffen unter dem Weihnachtsbaum, wenn Opernsängerin Regula Mühlemann im Duett mit Jonas Kaufmann beim weihnachtlichen Popsong "Let it snow" beweist, dass sie auch den Swing beherrscht. Schlagerstar Vanessa Mai präsentiert sich mit ungewohnt klassischen Liedern, und Gregory Porter wechselt mit seinem samtigen Bariton gekonnt zwischen Jazz, Soul und traditionellen Weihnachtssongs.Neben dem Münchner Knabenchor sorgt auch Gastgeber Jonas Kaufmann für ein besonderes Weihnachtsschmankerl aus seiner bayerischen Heimat. Und apropos Schmankerl: Ein spezielles Highlight für die Gäste sind die feinen Häppchen, die Deutschlands jüngste Sterneköchin Maike Menzel serviert, deren Markenzeichen die "Young Bavarian Cuisine" ist.Weitere Gäste sind die Pianistin Isata Kanneh-Mason und die Opernsängerin Stefanie Irányi. Die Sendung "Weihnachten mit Jonas Kaufmann" wurde im Studio ohne Publikum aufgezeichnet.Ansprechpartnerin: Stefanie Wald, Telefon: 06131 - 70-16419;Presse-Desk, Telefon: 06131-70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/weihnachtenmitjonaskaufmannPressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5098165