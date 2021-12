Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Historisch schlechte Inflationsdaten brachten die US-Anleger am Freitag nicht aus der Ruhe. Der Dow Jones verzeichnete trotzdem Zugewinne von 0,6 Prozent. Auf Wochensicht legte der amerikanische Leitindex sogar rund vier Prozent zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Intel, Pfizer, Merck & Co, Coca-Cola, Harley-Davidson, Peloton, Dollar Tree und Rivian. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.