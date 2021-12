Shop Apotheke Europe N.V. (ISIN: NL0012044747) hatte in letzter Zeit nicht nur positive Schlagzeilen, aber am 10.10.2021 erreichte man ein denkwürdiges Ergebnis: Umsatzmilliarde erreicht. Ein weiter Weg seit dem Börsendebut in 2016, als man mit 177,4 Mio EUR Jahresumsatz startete und vor einer beeindruckenden Wachstumsstory stand. Versechsfachung des Geschäftsvolumens seit dem Jahr des Börsengangs für Shop Apotheke Europe Und ein optimistischer Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE, sieht sich noch lange nicht am Ende der Wachstumsstory: "Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung des Handels ...

