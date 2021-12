Frankfurt (ots) -Frankfurt. Berenberg hat den Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic Fonds aufgelegt, einen nachhaltigen Multi-Asset-Fonds mit offensiv-dynamischem Investmentansatz und positivem Impact, der das Fondsangebot des Hauses ergänzt. Gemanagt wird der Fonds von Oliver Brunner und Torsten Ziegler aus dem Berenberg-Multi-Asset-Team unter Leitung von Prof. Dr. Bernd Meyer."Mit dem neuen Fonds kommen wir allen Anlegern entgegen, die ein Investment suchen, das eine attraktive Rendite und zugleich einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft ermöglicht", sagt Prof. Meyer. "Um dies in einem herausfordernden Marktumfeld und angesichts des sich kontinuierlich verändernden Marktverhaltens zu erreichen, bedarf es aktiver und moderner Lösungen", so Meyer weiter. Diese Lösung besteht in dem dynamischen Multi Asset Investmentansatz von Berenberg, der eine flexible Steuerung der Investitionsquote von Aktien und Anleihen sowie eine Nutzung von Marktopportunitäten vorsieht, die auch antizyklisch und abseits der Benchmark auftreten können. Fonds-Investments werden im Rahmen des hauseigenen ESG- und Impact-Konzepts selektiert. Der Fonds (WKN/ISIN R-Tranche: A3C4GQ / LU2393249169) ist gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) nach Artikel 9 klassifiziert.Der Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic investiert weltweit in Aktien aller Größenordnungen - von Large über Mid Caps bis zu Small Caps -, die von den Fondsmanagern als Qualitätsaktien mit strukturellen Wachstumstreibern eingestuft werden. Der Anteil der Aktien liegt zwischen 50 und 90 Prozent des Portfolios. Ergänzt wird das Portfolio durch Anleiheinvestments, die von Staats- und Unternehmensanleihen über Pfandbriefe bis zu, Mikrofinanzanlagen reichen. Ein besonderer Fokus liegt auf Green- und Social Bonds sowie Impact-Anleihen. "Für sämtliche Anlageklassen gilt, dass jedes einzelne Investment entsprechend unserem Berenberg Impact-Modell einen positiven Impact für Umwelt und Gesellschaft leisten muss", bestätigt Matthias Born, Head of Investments . Dabei werden insbesondere vier Themen verfolgt: der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, Klimawandel, Nachhaltiges Wachstum & Innovation sowie Demografie & Gesundheit.Pressekontakt:Frank BremserPressereferentTelefon +49 69 91 30 90-515frank.bremser@berenberg.deOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56380/5098412