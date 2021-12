Unterföhring (ots) -Mut machen für ein Leben mit Krebs. In der "SAT.1 MutMachWoche - Leben mit Krebs" zeigt SAT.1 zeigt die neue Serie"Nachricht von Mama" ab Montag, 7. Februar 2022: Zum Weltkrebstag 2022 erzählt der Sender zusammen mit Deutschlands größter digitaler Selbsthilfegruppe yeswecan!cer eine ganze Woche lang MutMachGeschichten zum Thema Krebs.Inspiriert wurde die tragikomische Serie "Nachricht von Mama" von einer Mutter, die ihrer Tochter zahlreiche Videobotschaften hinterlassen hat und deren Geschichte durch die "Oprah Winfrey Show" bekannt wurde. Die achtteilige Serie ist die erste gemeinsame Produktion von SAT.1 und Pyjama Pictures ("jerks."). Gedreht wurde Anfang 2021 in Hamburg.SAT.1-Chef Daniel Rosemann: "Zum Lachen. Zum Weinen. Wunderbar warmherzig. Intensiv. 'Nachricht von Mama' löst beim Schauen Emotionen aus wie kaum eine andere Serie. Unsere erste gemeinsame Produktion mit Pyjama Pictures setzt während der SAT.1 MutMachWoche ein außergewöhnliches Zeichen für ein Leben mit Krebs."Worum geht es in "Nachricht von Mama"?"Dass ich sterbe, damit habe ich mich abgefunden. Aber nicht damit, dass ich euch allein lasse. Mit diesen Videos habt ihr mich immer noch ein bisschen bei euch - wenn ihr wollt." Die junge Mutter Elli (Jessica Ginkel) hinterlässt ihrem Mann (Golo Euler) und ihrer Familie ein überwältigendes Vermächtnis für die Zeit nach ihrem Krebstod: In hunderten selbstgedrehten Videos voller Humor, Liebe und Lebensfreude steht sie ihrer Familie in allen möglichen - und unmöglichen - Situationen zur Seite. Egal, ob Geburtstagswünsche oder Gute-Nacht-Grüße, Tipps fürs Backen oder gegen Liebeskummer - Elli ist immer dabei ..."Die SAT.1 MutMachWoche - Leben mit Krebs" - vom 4. bis 11. Februar 2022 in SAT.1"Nachricht von Mama", acht Folgen, ab 7. Februar 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1, Deutschland-PremiereEine Produktion der Pyjama Pictures GmbHProduzent: Carsten Kelber, Christian UlmenAusführende Produzentin: Ina-Christina KerstenRegie: Felix Binder, Suki Maria RoesselBuch: Suki Maria Roessel, Sabine Leipert, Claudia LeinsRedaktion SAT.1: Tina Ermuth, Jana KaunPressekontakt:Alfred WurmCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 1125email: Alfred.Wurm@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 1166email: Stephanie.Bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5098407