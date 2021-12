Am Montagnachmittag erreichte die Anleger von Bayer eine vielversprechende Nachricht: Denn der DAX-Konzern kann sich Hoffnung machen, dass das oberste US-Gericht einen wegweisenden Fall im Glyphosat-Streit zur Überprüfung annehmen wird. Wie aus einem am Montag veröffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht, will der US Supreme Court sich die Meinung der US-Regierung in Washington zu dem Fall einholen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...